Adalet bakanına göre 'tutuklular'a işkence ve kötü muamele yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tutuklulara işkence ve kötü muamele olmadığını öne sürdü ve ekledi: “Vicdan ve izandan yoksun iftiralardır.”

Bakanın açıklamasındaki ‘tutuklular’ vurgusu dikkat çekti. Özellikle öğrenciler ‘gözaltına alınırken ve gözaltında tutulurken’ işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını anlatmıştı.

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Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

Gözaltılar sırasındaki polis şiddeti sosyal medyaya yansımıştı. Halen tutuklu bulunan birçok öğrenci de ‘gözaltına alınırken ve gözaltında tutulurken’ işkence ve kötü muamele gördüğünü anlatmıştı.

CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu şöyle konuşmuştu: “Çağlayan Adliyesi’ndeydik, avukatlar ve vekil arkadaşlarımızla. Avukatlardan dinlemenin daha ötesinde bizzat tanık olduk. Gözaltından getirilen ve hakimliğe sevk edilenlerle bizzat konuştuk, anlatımlarını dinledik. Gerçekten gözaltına alınırken, emniyete götürülürken ve emniyet müdürlüğünde feci şekilde, düşmanca işkence ve kötü muamele görmüşler.”

Bakanın açıklamasındaysa ‘tutuklular’ vurgusu dikkat çekti.

Tunç’un X’teki açıklaması şöyle:

* Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur.

* Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir.

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.

* İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır.

* Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.