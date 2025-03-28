CHP'li Tanrıkulu 'İşkence yok' diyen bakana seslendi: Yok demekle yok olmuyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Saraçhane’de gözaltına alınanlara sistematik bir biçimde kötü muamele ve işkence yapılmıştır” dedi.

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Vatan Emniyet’ten Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 54 gencin durumunu takip eden Tanrıkulu şu açıklamayı yaptı:

“43’ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, 11’iyle ilgili de adli kontrol talebi var. Avukatlarıyla görüştüm, tutanaklar var, onları da yine ekte paylaşacağım. Birçok tutanak var ama çarpıcı olan beş tanesini paylaşacağım. Gözaltına alınırken sistematik biçimde işkence ve kötü muamele görmüşler.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu 'İşkence yoktur' diyen adalet bakanına seslendi: Yok demekle yok olmuyorhttps://t.co/js3tdXKQY0 pic.twitter.com/kGY9Sgpvd3 — Diken (@DikenComTr) March 28, 2025

Burnunda kırık olan genç var, vücudunun birçok yerinde ekimoz olan gençler var, ayrıca gözaltında bir ekip tarafından özellikle sürekli küfüre ve hakarete maruz kalmışlar.

‘İşkence yoktur’ diyen adalet bakanına buradan tekrar seslenmek istiyorum: Yok demekle, yok olmuyor maalesef. Saraçhane’de gözaltına alınanlara sistematik bir biçimde kötü muamele ve işkence yapılmıştır. Ben de bu iddiadayım. Size düşen görev, ‘yoktur’ demek değil, bu iddiaların araştırılması için talimat vermektir. Bunu da yapmadınız ve reddettiniz. Bu inkarınız işkence ve kötü muamele suçuna karışan güvenlik görevlilerine cesaret vermektedir.”