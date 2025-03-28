İstanbul Barosu: Cevahir AVM önünde üç avukat dahil yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı

İstanbul Barosu, dün Cevahir AVM önündeki eylemde üç avukat dahil yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Furkan Karabay

Şişli’nin Mecidiyeköy semtindeki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanan öğrenciler Maçka Parkı’na yürümek istemişti.

İstanbul Barosu’nun dünkü eylemde gözaltına alınanlara ilişkin açıklaması şu:

“İstanbul Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilen toplantı ve gösteri sırasında üç avukat meslektaşımızın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır.​

Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirirken gözaltına alınmaları kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki avukatların çalışma alanı yalnızca adliyeler değildir; avukatlar hak ihlallerinin yaşandığı her yerde hukukun güvencesi olarak bulunur ve bu görevleri engellenemez!

Bu tür uygulamalar, avukatlık mesleğinin onuruna ve bağımsızlığına yönelik ciddi bir saldırıdır. Meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”