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Yaramazlara biraz batar!

Muhabirler Nisa Sude Demirel ve Elif Bayburt gözaltına alındı

ETHA muhabiri Elif Bayburt ve Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel evlerinden gözaltına alındılar.

Gazetecileri gözaltına alındığını Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) duyurdu.


Evrensel’in aktardığına göre Saraçhane’deki eylemleri ve üniversite boykotlarını takip eden Demirel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube’ye götürüldü.

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