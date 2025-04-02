Hadise: Suçsuz günahsız 301 genç hala tutuklu

Şarkıcı Hadise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemlerinde tutuklanan gençlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.
Birçok öğrenci işkenceye uğradığını anlattı.
Hadise’nin X hesabından paylaşımı şöyle:
“301 genç… Suçsuz, günahsız, vatanını seven 301 genç hâlâ tutuklu. Hangi koşullarda olduklarını düşündükçe kalbim sıkışıyor. Onların sesi olmaya devam edeceğiz! #GençleriSerbestBırakın”
301 genç… Suçsuz, günahsız, vatanını seven 301 genç hâlâ tutuklu. Hangi koşullarda olduklarını düşündükçe kalbim sıkışıyor. Onların sesi olmaya devam edeceğiz! #GençleriSerbestBırakın— HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) April 2, 2025