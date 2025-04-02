Hadise: Suçsuz günahsız 301 genç hala tutuklu

Şarkıcı Hadise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemlerinde tutuklanan gençlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

Birçok öğrenci işkenceye uğradığını anlattı.

Hadise’nin X hesabından paylaşımı şöyle:

“301 genç… Suçsuz, günahsız, vatanını seven 301 genç hâlâ tutuklu. Hangi koşullarda olduklarını düşündükçe kalbim sıkışıyor. Onların sesi olmaya devam edeceğiz! #GençleriSerbestBırakın”