Tutuklu öğrencilerin aileleri dayanışma ağı kurdu

19 Mart’ta başlayan eylemlerde tutuklanan öğrencilerin aileleri dayanışma amacıyla ağ kurdu.

Fotoğraf: Anne-Baba Dayanışma Ağı / Instagram

Çocuklarının derhal serbest bırakılmasını talep eden aileler Anne-Baba Dayanışma Ağı çatısı altında toplandı.

Sosyal medya hesaplarından da taleplerini dile getiren Anne-Baba Dayanışma Ağı, çocuklarının anayasal haklarını kullandıklarını, tutuklanmalarının demokrasiye aykırı olduğunu belirtti.

Instagram hesabında paylaşılan ilk gönderide şöyle dendi:

“Biz tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın anne babaları olarak çocuklarımızın yanındayız. Tüm çocuklarımız özgür kalıncaya kadar dayanışma içerisinde olacağız. Onlar bizim geleceğimiz.”

Dayanışma topluluğu, amaçlarının aynı zamanda çocuklarını görmek için Silivri Cezaevi’ne giden ailelere yiyecek ve içecek sağlamak olduğunu da belirtti.

Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Avni Gündoğan şunları söyledi: “Biz aileler birbirimize emanetiz. Çocuklarımıza sahip çıkma konusunda kararlıyız. Anne-Baba Dayanışma Ağı, gösterdikleri tepkilerden dolayı gözaltına alınan veya tutuklanan çocukların ailelerini bir araya getirmeye başlayan bir ağ. Bundan sonraki süreci ailelerle beraber, ortak kararlar alarak yürüteceğiz.“

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İBB’nin yanısıra Şişli ve Beylikdüzü belediyesine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk‘ soruşturması başlatıldı. Aynı gün gözaltı kararı çıkartılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiden 90’ı gözaltına alındı.

23 Mart’ta İmamoğlu, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı, ‘terör’den serbest bırakıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ‘terör’ soruşturmasından, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’sa ‘yolsuzluk’tan tutuklandı. Belediye yönetecileri ve işadamları dahil toplam tutuklu sayısı 51’i buldu.

‘Terör’ soruşturmasında son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 52’ye çıktı.

Gözaltıların başladığı 19 Mart’tan bu yana üniversitelilerin öncülüğünde düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce genç gözaltına alındı, yüzlercesi tutuklandı.

Birçok öğrenci işkenceye uğradığını anlattı.