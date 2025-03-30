İzmir Barosu: Tutuklu öğrencilerde gözle görülür şekilde darp ve cebir izine rastlanmış

İzmir Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemleri nedeniyle tutuklanıp Menemen Cezaevi’ne götürülenlerin kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı: “Tutuklu öğrencilerde gözle görülür şekilde darp ve cebir izine rastlanmış, işkence ve kötü muameleye ilişkin raporlama yapılmıştır.”

Fotoğraf: @chpizmirgenc35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler nedeniyle birçok öğrenci tutuklanmıştı.

Baro’nun X’teki açıklaması şöyle:

“Menemen Cezaevi’nde tutuklularla yapılan görüşmelerde tutukluların infaz koruma memurları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradıkları, cezaevi idaresi ve cezaevi doktoru tarafından durumun göz ardı edildiği öğrenilmiştir.

Yapılan görüşmelerde, tutuklu öğrencilerde gözle görülür şekilde darp ve cebir izine rastlanmış, işkence ve kötü muameleye ilişkin raporlama yapılmıştır. İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz tüm şikayetleri doğrudan cezaevi savcısı ve müdürüne iletmiş ve mevcut kamera kayıtlarının muhafaza edilmesini talep etmiştir.

İzmir Barosu olarak insanı yok sayan hiçbir anlayış ve eylemi kabul etmiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerden yana duruşumuzla süreci titizlikle takip ettiğimizi, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.”