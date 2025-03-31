Tutuklu Boğaziçililer: İhtiyaçlarımız karşılanmıyor; bakanlık: Aksama yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan öğrencilerden bazıları, “Kantin kapalı, cezaevinde temel ihtiyaçlarımız karşılayamıyoruz” dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iddiayı reddetti.

Fotoğraf: İBB / Saraçhane prtoestoları

Metris Cezaevi’ne gönderilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir mektup yollayarak cezaevi kantininin tutuklandıklarından beri kapalı olduğunu, bu nedenle temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtti. Taleplerini cezaevi müdürüne ısrarla ilettiklerini belirten öğrenciler kamuoyunu ses vermeye çağırdı.

Fotoğraf: @bogazicitv / X

Mektubu aktaran Boğaziçi TV X hesabından şöyle yazdı: “Metris 1 Nolu Cezaevi’nde kalan Boğaziçili öğrenciler, mektuplarında kantinin tutuklandıklarından beri kapalı olması sebebiyle yaşadıkları kantin eksikliğini ve temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını ileterek muhataplarını tepki vermeye çağırdılar.”

CHP’li Tanal: Sistematik gasp

X‘ten bir paylaşım yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şöyle yazdı:

“Silivri Cezaevi’nde kantin kapalı! Açıklamaya göre çarşamba günü açılacakmış. Metris cezaevinde ise bir düzensizlik var. Peki mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Suları bitmiş, hijyen ürünleri yok, temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor!

Ceza infaz kurumları insan haklarına aykırı yönetilemez! 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun açık: Mahpusların ‘yaşama, sağlık, beslenme, temizlik’ gibi en temel hakları güvence altındadır. Cezaevinde kantinin kapalı olması, bu hakların açık ihlalidir!

Bu bir ihmalkârlık değil, anayasal hakların sistematik olarak gasp edilmesidir! Silivri ve Metris Cezaevi yönetimini, Adalet Bakanlığı’nı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz. Cezaevi, mahpusların özgürlüklerini sınırlandırabilir ama insanlık onurlarını asla!”

Avukat Tuba Torun:

Avukat Tuba Torun da X’ten şu paylaşımı yaptı:

“Yazmayayım, ailelerin moralini bozmayayım diyorum ama yazacağım, olmaz çünkü böyle:

1- Metris’te vezne kapalı. Maddi destek ağımız var ama çocuklara para gönderemiyoruz. Tatil sonrası açılacak diyorlar. Çocuklar günde 1 öğün kahvaltıyla -1 yumurta 1 ekmek- duruyorlar (o da gece veriliyor).

2- Hem Silivri’de hem Metris’te kantinlerin kapalı olması sorunu var. Sağolsun Chp’li vekillerimiz uğraşıyor ama sorun devam ediyor özellikle Silivri’de. Vekiller cezaevini ziyarete geldiğinde açıyorlar veya ara ara kısa süreli açıyorlar fakat açtıklarından kimsenin haberi olmuyor. Kimi zaman da kantin açılıyor ama personel olmuyor. Dolayısıyla çocukların suyu bile azalmış durumda şu anda. Cezaevi tarafından verilen yemekle yetiniyorlar. İç çamaşırı vs alamıyorlar. Günlerdir aynı kıyafetlerle duruyorlar. Hijyen sorunu had safhada.

3- 5 arkadaşımız cinayet hükümlüleriyle aynı koğuşta kalıyor. Koğuşta 57 kişiler. Mahkumlar baskı uyguluyor. Gece başımıza bir şey gelir diye tuvalete gidemiyoruz, diyorlar. Arkadaşlarının olduğu koğuşta yerde yatmaya bile razılar.

4- Sınavları var, en çok ona endişe ediyorlar. Bir yandan meslektaşlarım çocuklara sınav notu toplamaya çalışıyor. Kitap bile almıyorlar içeri, kitapları yok. Bu çocukları haksız yere bayram vakti oraya hapsettiniz, bari insanca yaşam koşulları sunun. Bütün bunlar ‘kötü muamele’ kapsamına girer.

Sizler şeker yiyip bayramlaşırken -kabul etmeseniz de- bu pırıl pırıl gençler aç susuz, korku ve endişe içinde, dört duvar arasında nefes almaya çalışıyor. Hukuk kuralları dururken vebal, günah, vicdan gibi kavramlardan bahsetmeyi hep zul saydım. Ama artık bu kavramlarla konuşuyoruz.

Ayıptır, günahtır! Vebali büyüktür!”

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Kantin sadece ayın son günü kapalı, temel ihtiyaçlar karşılandı

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iddiaları reddetti.

Açıklamada ‘kantinin sadece her ayın son günü yasal mevzuat gereği kapalı olduğu‘ öne sürüldü:

“Hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçları belirlenen program dahilinde karşılanmaktadır. Hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir.

Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir.

Her ayın son günü yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

Ancak bu durum tutuklu ve hükümlülere önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir.”

Açıklamada ‘hesabında yeterli bakiyesi bulunmayanların su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddelerinin kurum tarafından ücretsiz temin edildiği’ kaydedildi.