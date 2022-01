Doğa derneklerinden Metin Lokumcu davasına çağrı

Çevre ve ekoloji dernekleri Metin Lokumcu davası için çağrı yaptı. 13 polisin ‘kasten yaralama sonucu ölüm’ suçlamasıyla yargılandığı davada tüm çevre dostlarının olması gerektiğini vurgulayan dernekler ” Metin Lokumcu’nun ekoloji mücadelesi şimdi bizlere emanet. O, daima doğayı ve yaşamı savundu. Bizler de onu her alanda savunacağız!” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Twitter

31 Mayıs 2011’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi için gideceği Artvin’in Hopa ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) projelerini protesto eylemi düzenlenmişti. Eylemciler arasındaki Lokumcu, polislerin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşarak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Adli tıp raporuna göre 54 yaşındaki Lokumcu’nun ölüm nedeni gazdı.

Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Lokumcu’nun ölümünde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yargılanan polislerin dosyası hakkında 20 Eylül’de görevsizlik kararı vermişti.

Kararda, zor kullanma yetkisinin aşılması nedeniyle ağırlaşmış kasten yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi suçunun oluşup oluşmadığıyla ilgili delillerin takdirinin ağır ceza mahkemesinde olduğu belirtilmişti. Dosya bu nedenle Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Derneklerin açıklaması şöyle;

“Suyuna, toprağına, yaşam alanlarına sahip çıkan emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun, 31 Mayıs 2011’de Hopa’da polisin kullandığı kimyasal gaz sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 10 yıl 7 ay geçti.

Öğretmen Metin Lokumcu, hayatı boyunca doğadan ve yaşamdan yana oldu, bu uğurda bizlerle birlikte mücadele etti.

O’nun bu mücadelesinde ve dik duruşunda ne kadar haklı olduğu, şimdi her selde, her heyelanda yeniden hatırlanıyor; ‘Yeter be yeter’ sözleri bir kez daha kulaklarda çınlıyor.



Metin Öğretmen şimdi;

Elinde bastonuyla taşocağına karşı direnen İkizderelilerle,

‘Munzur özgür akacak‘ diyenlerle,

‘Kanalı değil İstanbul’u‘ savunanlarla,

‘Nükleere inat yaşasın hayat’ sloganı atanlarla,

Kömür solumak istemeyenlerle sokaklarda, dere başlarında, meydanlarda mücadelesine devam ediyor.

Metin Lokumcu’nun ekoloji mücadelesi şimdi bizlere emanet.

O, daima doğayı ve yaşamı savundu… Bizler de onu her alanda savunacağız!

Metin Lokumcu öğretmenin ölümünden sorumlu olan 13 polisin yargılandığı davanın, 6-7 Ocak 2022 tarihlerinde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasına;

Doğadan ve yaşamdan yana olan herkesi davet ediyoruz.

Biliyoruz ki Metin Lokumcu;

biz O’nu unutursak…

Doğayı ve yaşamı savunmaktan vazgeçersek…

Adalet için mücadele etmezsek asıl o zaman ölür!

Metin Lokumcu İçin Adalet!

İmzacılar

Yeşil Artvin Derneği, Derelerin Kardeşliği Platformu, Karadeniz İsyandadır Platformu, Arhavi Doğa Koruma Platformu, Artvin Çevre Platformu, Alakır Nehri Kardeşliği, Aydın Çevre ve Kültür Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Bartın Platformu, Bakırtepe Çevre Platformu, Bursa Su Kolektifi, Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu, Çine Yaşam Platformu,Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Fatsa Çevre Derneği, Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu, Fırtına İnisiyatifi, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Hemşin Yaşam Derneği, İkizdere Çevre Gönüllüleri, İkizköy Çevre Komitesi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Loç Vadisi Koruma Platformu, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Muğla Çevre Platformu, Munzur Koruma Kurulu (DEDEF), Munzur Çevre Derneği, Ordu Çevre Derneği, Polen Ekoloji, Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği, Samsun Çevre Platformu, Sinop Nükleer Karşıtı Platform, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Savunması, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Yeşilırmak Çevre Platformu, Yenişehir Çevre Platformu“