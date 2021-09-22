Metin Lokumcu davası: 13 polis ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 2011’de polis müdahelesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 polisin yargılandığı dava görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme, polislerin ‘kasten yaralama sonucu ölüm’ suçunu işlemiş olabileceğini belirtti.

Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Lokumcu’nun ölümünde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yargılanan polislerin dosyası hakkında 20 Eylül’de görevsizlik kararı verdi.

Kararda, zor kullanma yetkisinin aşılması nedeniyle ağırlaşmış kasten yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi suçunun oluşup oluşmadığıyla ilgili delillerin takdirinin ağır ceza mahkemesinde olduğu belirtildi. Dosya bu nedenle Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ağır ceza mahkemesi, dosyayı kabul ederse polisler ‘kasten yaralama sonucu ölüm’ suçlamasıyla yargılanacak. Bu suç maddesinden mahkum olurlarsa sekiz yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılacaklar. Mahkeme ayrıca yeni bir duruşma günü belirleyecek.

Ne olmuştu?

31 Mayıs 2011’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingi için gideceği Hopa’da hidroelektrik santrali (HES) projelerini protesto eylemi düzenlenmişti. Eylemciler arasındaki Lokumcu, polislerin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşarak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Adli tıp raporuna göre 54 yaşındaki Lokumcu’nun ölüm nedeni gazdı.

Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturma ancak dokuz yıl sonra sonuçlandı. Eylül 2020’de hazırlanan iddianamede Artvin ve Hopa emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 13 polisin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Yöneltilen suçlamayla mahkumiyet verilmesi durumunda polisler iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılacaktı.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın ilk duruşması için 24 Aralık 2020 tarihine gün verildi, ancak bir gün kala dava, ‘güvenlik’ gerekçesiyle Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne nakledildi.