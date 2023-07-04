‘Çip savaşı’nda yeni cephe açan galyum ve germanyum nedir?

Çin, ABD ve Avrupa’ya yönelik ihracat kısıtlamalarına hazırlanırken, daha çok Çin’in ürettiği galyum ve germanyum metalleri üzerinden yeni bir rekabet doğabilir. İki metal çip ve iletişim ekipmanları üretiminde ve savunma savunma sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor.

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Çin, 1 Ağustos’tan itibaren ‘ülkenin ulusal güvenliğini korumak’ için galyum ve germanyum metalleri başta olmak üzere kimyasal bileşiklere kısıtlama getireceğini duyurdu. Söz konusu ürünlerin ihracatını yapmak isteyen kurum ve kişiler, sıkı denetimlerden geçecek.

Bloomberg’ün haberine göre bu gelişme, daha çok Çin’in ürettiği galyum ve germanyum üzerinden yeni bir rekabet alanının doğmasına yol açabilir.

Galyum ve germanyum nedir?

‘Minör metaller’ olarak sınıflandırılan galyum ve germanyum, doğada kendi başlarına bulunmazlar. Bunun yerine çinko ve alümina gibi yaygın ham maddelerin rafinerilerden yan ürün olarak ‘küçük konsantrasyonlarda’ üretilirler.

Galyum ve germanyum pazarı petrol gibi diğer emtialara göre çok küçük ama bu metallerin stratejik kullanım alanlarından dolayı etkisi büyük.

Bu metaller çip ve iletişim ekipmanlarının yapımında yoğun olarak kullanılıyor. Söz konusu metaller savunma alanının çeşitli yerlerinde kullanılıyor.

Galyum televizyon ve cep telefonu ekranlarında, güneş panellerinde ve radarlarda iletim hızını ve verimliliğini artırmak için kullanılıyor. Germanyum da fiber optik iletişim, gece görüş gözlükleri ve uydularda kullanılıyor.

Galyum ve germanyumu hangi ülke üretiyor?

Avrupa Birliği’nin verilerine göre Çin, galyum arzının yüzde 94’ünü ve germanyum arzının yüzde 83’ünü oluşturuyor. Yani Çin, bu iki metalin en büyük üreticisi.

Sektör kaynaklarına göre, başka ülkeler de bu iki metali üretebilir ama bu hem daha pahalıya mal olabilir hem de diğer teknolojilerin gelişimini engelleyebilir.

Ayrıca Çin, bu metalleri uzun süredir nispeten ucuza ihraç ettiği için, diğer ülkelerde galyum ve germanyum için çok az tesis var yani diğer ülkelerin üretimi artırması için büyük bir atılımda bulunması gerekiyor.

Buna rağmen Çin’in hamlesi sonucunda metallerin fiyatları yükselirse, diğer ülkeler bu atılımı hızlandırabilir.

Hali hazırda Rusya, Ukrayna, Güney Kore, Japonya, ABD ve Belçika bu iki metali üretiyor. Kongo’nun da gelecek yıl galyum ve germanyumu üretmeye başlaması planlanıyor.