‘Çip’ savaşı: ABD, Çin’e kısıtlamaları genişletiyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi önümüzdeki ay yapay zeka için kullanılan çip ve çip yapımında kullanılan ekipmanlarının Çin’e ihracatına uygulanan kısıtlamaları genişletmeyi planlıyor.

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Bakanlık bu yıl KLA, Lam Research ve Applied Materials adlı üç şirkete uygulamayı planladığı kısıtlamalarla ilgili mektup göndermiş ve şirketler bu mektupların varlığını doğrulamıştı. Gönderilen mektuplarda şirketlerden ABD Ticaret Bakanlığı lisansına sahip olmayan ve gelişmiş çipler üreten Çinli şirketlere çip üretiminde kullanılan ekipman satışını yasaklıyordu.

Reuters ajansının ulaştığı bilgilere göre, yeni uygulanacak kısıtlamaların ayrıca Nvidia ve Advaned Micro Devices’a bakanlığın geçtiğimiz ay gönderdiği mektuplarda talep edilen adımları da düzenlemesi bekleniyor. Bakanlık bu iki şirketten lisans almayan şirketlere yapay zeka işlem çiplerinin satışını durdurmasını istemişti.

Reuters’a konuşan kaynaklardan bazıları bu düzenlemelerin Çin’e karşı ek adımlar içermesinin olası olduğunu belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı dönem dönem şirketlere bu tarz mektuplar göndererek uzun kural belirleme süreçlerine takılmadan ticari adımlar atabiliyor. Ama bu mektuplar yalnızca gönderildikleri şirketler için bağlayıcı konumda oluyor.

ABD’den Tayvan’a ‘çip’ çıkartması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta, Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Reuters’ın aktardığına göre, Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.