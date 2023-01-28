Çip savaşı: ABD, Çin’e karşı Japonya ve Hollanda’yla anlaştı

ABD, Çin’in çip endüstrisiyle mücadele etmek için Japonya ve Hollanda’yla anlaştı.

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Bloomberg’ün aktardığına göre, ABD bazı gelişmiş çip üretim makinelerinin ihracatını kısıtlamak için Hollanda ve Japonya ile anlaştı.

Anlaşma, gümrük kontrollerinin artırılması yönünde de genişletilebilir.

Beyaz Saray sözcülerinden John Kirby konuyla ilgili “Gelişen teknolojilerin korunması için bu anlaşma önemli” dedi.

ABD-Çin çip savaşı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ağustos başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırmıştı.