‘Çip savaşı’nda ABD’nin yeni müttefiki Japonya

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırdı. ABD, önceden Tayvan’la çip konusunda işbirliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmuştu.

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Suikasta kurban giden eski başbakan Abe Şinzo’nun cenazesi için düzenlenen devlet töreni kapsamında Japonya’da bulunan Harris temaslarını sürdürüyor. Harris, Japon iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Harris, ekonomik büyüme ve güvenliğin sağlanmasında çip tedarikinin önemini vurgulayarak, bu alanda Japonya’nın ‘hayati bir rol üstlendiğini’ söyledi. Harris, “Küresel talebi bir ülkenin karşılayamayacağının farkındayız. ABD ve müttefiklerinin pratik seviyelerde büyüme ve işlevselleşmesini sağlayacak tarzda birlikte çalışması önemli” diyerek iki ülke arasında işbirliğinin artması gerektiğini vurguladı.

ABD’den Tayvan’a ‘çip’ çıkartması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta, Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD’den Çin’e çip kısıtlaması

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ekimde, yapay zeka için kullanılan çip ve çip yapımında kullanılan ekipmanlarının Çin’e ihracatına uygulanan kısıtlamaları genişletmeyi planlıyordu.

Bakanlık bu yıl KLA, Lam Research ve Applied Materials adlı üç şirkete uygulamayı planladığı kısıtlamalarla ilgili mektup göndermiş ve şirketler bu mektupların varlığını doğrulamıştı. Gönderilen mektuplarda şirketlerden ABD Ticaret Bakanlığı lisansına sahip olmayan ve gelişmiş çipler üreten Çinli şirketlere çip üretiminde kullanılan ekipman satışını yasaklıyordu.

Reuters ajansının ulaştığı bilgilere göre, yeni uygulanacak kısıtlamaların ayrıca Nvidia ve AMD’ye bakanlığın geçen ay gönderdiği mektuplarda talep edilen adımları da düzenlemesi bekleniyor. Bakanlık bu iki şirketten lisans almayan şirketlere yapay zeka işlem çiplerinin satışını durdurmasını istemişti.