Çip Savaşı: Çin, ABD’nin kısıtlamalarından dolayı Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurdu

Çin, ABD’nin iki ay önce başlattığı çip ihracatını sınırlama önlemleri hakkında Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) uyuşmazlık süreci başlattı.

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ABD, ekimde Çin’in yarı iletken sektöründe gelişmesini yavaşlatmak amacıyla kapsamlı bir dizi sınırlama başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı da dün, “Endişelerimizi gündeme getirmek ve haklı çıkarlarımızı savunmak üzere DTÖ çerçevesinde gerekli yasal adımları atmıştır” dedi. Açıklamada ABD’nin uyguladığı kısıtlamaların ‘küresel endüstri tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği’ de belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Adam Hodge “Çin’den ABD’nin yarı iletkenler konusunda attığı adımlarla ilgili konsültasyonlar için bir talep aldık. Çin’e verdiğimiz cevapta da belirtmiş olduğumuz gibi, bu adımlar milli güvenlik ile ilgili ve DTÖ milli güvenlik sorunlarını tartışmak için uygun bir oluşum değil” dedi.

Ülkeler arasındaki dış ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için kullanılan DTÖ uyuşmazlık çözümü mekanizmasının çalışması uzun sürebiliyor. Uyuşmazlık çözüm takvimi konsültasyonlarla başlıyor olsa da, ABD, DTÖ’nün uyuşmazlık çözüm kuruluna yapılan atamaları engellediği için bazı sorunlar hiçbir zaman örgüt nezdinde çözülemiyor.

ABD-Çin çip savaşı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ağustos başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırmıştı.

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