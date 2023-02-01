Bloomberg analizi: ABD’nin Çin’e uyguladığı çip kısıtlamaları ters tepebilir

Çin’e uyguladığı çip kısıtlamaları ABD’yi olumsuz etkileyebilir.

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ABD, çip endüstrisinde Çin’i saf dışı bırakmak için yaptırım ve ticaret kısıtlaması uyguluyor, gümrük kontrollerini sıkılaştırıyor.

Bloomberg’ün analizine göre bu politikası ABD’ye zarar verecek.

Analize göre ABD’nin yaptırım uyguladığı şirketler sadece Çin’de değil, ABD ve Avrupa’da da yatırım yapıyor, ürün satıyor. ABD’li şirketler de bu yatırım ve ürünlerden faydalanıyor. Şirketlerin bunlardan eksik kalması ABD çip endüstrisini de olumsuz etkileyecek.

İkinci olarak, Çin’in dış dünyadan kısıtlanması daha gelişmiş bir teknoloji üretmesine yol açabilir. Örneğin Çin, geçmişte ürünlere ulaşamadığından dolayı elektrikli araçlar için ucuz batarya üretmiş ve ABD teknolojisiyle baş edecek duruma gelmişti. ABD, bu politikaları ‘ulusal güvenlik’ nedeniyle uygulasa da uzun vadede Çin, ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edecek boyuta geliyor.

ABD-Çin çip savaşı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ağustos başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalarına çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırmıştı.

ABD, son olarak Çin’in bazı gelişmiş çip üretim makinelerinin ihracatını kısıtlamak için Hollanda ve Japonya ‘yla anlaşmıştı.