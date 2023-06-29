ABD, Çin’e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar getirebilir

ABD’nin yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü bildirildi.

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The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin’le diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için gelecek ay başlarında harekete geçebileceği belirtildi.

Haberde, bu hareketin, Çin’in geçen yıl Nvidia ve AMD tarafından üretilen en gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini kesen kısıtlamalardan sonra yapay zeka yeteneklerini geliştirmesini daha da sınırlayabileceği ifade edildi.

Nvidia’nın Çin pazarı için yapay zeka çiplerinin bir alt sürümünü yaptığına işaret edilen haberde, yeni kısıtlamaların bu çiplerin bile lisanssız satışını yasaklayacağı kaydedildi.

Haberde, ABD’nin, gelişmiş çiplerdeki ihracat yasaklarını aşmak için bu tür düzenlemeleri kullanan Çinli yapay zeka şirketlerine bulut hizmetlerinin kiralanmasını da kısıtlamayı düşündüğü belirtildi.

Çip üreticilerinin, yönetimden yeni kısıtlamalardan vazgeçmesini veya hafifletmesini istediğine işaret edilen haberde, bu nedenle yeni kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

ABD-Çin çip savaşı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ağustos başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalarına çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırmıştı.

ABD, son olarak Çin’in bazı gelişmiş çip üretim makinelerinin ihracatını kısıtlamak için Hollanda ve Japonya ‘yla anlaşmıştı.