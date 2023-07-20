Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çip savaşı: Çin’den ABD’ye ‘misilleme’ uyarısı

Çin’in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD’nin Çin’in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Istock

Şie, ABD’nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Çin’e yönelik adımlarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.


ABD’nin, çipler dahil olmak üzere Çin’e ihracat kontrolleri koyarken ve yaptırımlar uygularken Çin’in de sessiz kalamayacağını belirten Şie “Çin, kılını kıpırdatmadan öylece duramaz. Provokasyon yapmayacağız ama yapılan provokasyonlardan da korkamayacağız. Yani Çin gereken yanıtı verecektir” dedi.

Çin’in ABD’nin adımlarına ‘kısasa kısas’ ilkesiyle yaklaşmadığını vurgulayan Şie, “Biz bir ticaret ya da teknoloji savaşı istemiyoruz. Biz demir perdeye ve silikon perdeye veda etmek istiyoruz” dedi.

Çin ve ABD arasındaki çip gerilimi

ABD basınındaki haberlerde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için bu ay harekete geçebileceği belirtilmişti.

Çin de çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, “ulusal güvenlik ve çıkarları koruma” gerekçesiyle kısıtlamıştı.

‘Çip savaşı’nda yeni cephe açan galyum ve germanyum nedir?

ABD, Çin’e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar getirebilir

Bloomberg analizi: ABD’nin Çin’e uyguladığı çip kısıtlamaları ters tepebilir

Çip savaşı: ABD, Çin’e karşı Japonya ve Hollanda’yla anlaştı

Çip Savaşı: Çin, ABD’nin kısıtlamalarından dolayı Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurdu

‘Çip savaşı’nda ABD’nin yeni müttefiki Japonya

ABD ‘demokrasi çipi’ götürecek: Tayvan’a bir ayda üçüncü ziyaret

‘Çip’ savaşı: ABD, Çin’e kısıtlamaları genişletiyor

SON HABERLER