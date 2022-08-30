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Yaramazlara biraz batar!

Chris Rock, Oscar töreninde sunuculuk yapması için tekrar çağrıldığını açıkladı


ABD’li komedyen ve sunucu Chris Rock, önümüzdeki yıl da Oscar’ı sunması için teklif götürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

ABD’nin Los Angeles kentinde 28 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik, “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.


1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett, alopesi areata (saçkıran) adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip. Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.

Günlerce konuşulan olayın ardından Smith özür dilemiş, Oscarları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi’nden istifa etmiş ve törenden 10 yıl men edilmişti.

‘Tokat’ olayının ardından çok konuşulan ve reytinglere de yansıyan Oscar’ı önümüzdeki yıl da Chris Rock’un sunmasına sıcak bakıldığı iddialar arasındaydı.

Rock, pazar günkü komedi gösterisinde iddiaları doğrulayarak, Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını açıkladı. Teklifi kabul etmediğini belirten Rock, ayrıca Super Bowl (Amerikan futbolu liginin şampiyonluk maçı) için bir reklamda oynamasının istendiğini de söyledi.

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