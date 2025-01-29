Bolu'da eşini ve kızını kaybeden Yaman: İşletmeci aile çizik bile almadan kurtuldu

78 kişinin öldüğü Grand Kartal yangınında eşini ve kızını kaybeden Yusuf Yaman, otelin 12’nci katında kalan işletmeci ailenin ‘çizik bile almadan’ kurtulduklarını söyledi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde 21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 78 kişi ölmüş 51 kişi yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı.

Yangında eşini ve kızını kaybeden Yusuf Yaman, Habertürk’e verdiği röportajda işletmeci ailenin ‘yangının haberini zamanında aldıkları için’ kurtulduklarını söyledi.

“İşletmeci aile 12’nci katta kalıyor. Benim eşim ve kızım 7’nci katta kalıyor. 7’nci kat derken, otelin girişi aslında beşinci kat. Beşinci kattan girdiğiniz zaman yangın iki kat üstünde.

12’nci kattaki tüm sülale diyeyim, zamanında haberi aldıkları çizik bile almadan kurtuluyorlar. Benim 7’nci kattaki karım ve kızım kurtulamıyorlar.”