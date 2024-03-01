Boğaziçi yönetiminden kara liste: En az 142 kişinin okula girişi yasak

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım yönetimi’ okula girişi yasaklananlarla ilgili bir ‘kara liste’ hazırladı. Listede en az 142 var.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Emek Gençliği / Twitter

‘Kayyım rektör’ yönetimi 2022’deki mezuniyet öncesi olası protestoların önüne geçmek için toplu töreni iptal etmiş, attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek tehdit etmişti. Ardından bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. Mezun kartları, mezunlara verilen ve mezunların okula girmesini sağlayan kart.

Bu olaydan sonra okul yönetimi çok sayıda kişinin mezun kartını iptal etmeye devam etti. Mahkemeye taşınan yasak kararları önemli oranda bozuldu. Buna rağmen yönetimin yeniden girişini yasakladığı mezunlar bulunuyor.

Ayrıca görevine son verilen akademisyen ve emekli akademisyenlerin de okula girişi yasaklanıyor.

Yönetimse bir ‘kara liste’ oluşturarak kimlerin okula girişinin yasak olduğunun bir derlemesini yaptı.

142 kişilik liste

Diken’in edindiği bilgiye göre yönetimin hazırladığı kara listede 11 öğrenci, 100’ün üzerinde mezun, Mithat Alam Film Merkezi üyeleri, akademik personel ve eski idari personel bulunuyor.

Listede Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, mezunu, akademisyeni veya personeli olmamasına rağmen girişi yasaklanan iki kişi de bulunuyor.

Listede olmayanların da girişi engelleniyor

Hazırlanan listede okula girişi yasaklananların tamamı bulunmuyor.

Örneğin Boğaziçi Üniversitesi yönetimi yaklaşık yedi sekiz ay önce emekli akademisyenlerin kartlarını iptal ederek okula girişini yasaklamıştı. Emekli akademisyenler olayı yargıya taşımış ve karar bozulmuştu. Yönetimse emekli akademisyenlere yönelik kart uygulamasını tamamen sonlandırmıştı.

Başka bir örnek de akademisyen Can Candan.

Candan’ın Boğaziçi’ndeki görevine iki kez son verilmiş ancak Candan, mahkeme kararıyla iki kez görevine iade edilmişti. Bunun üzerine okul yönetimi, Temmuz 2023’te üçüncü kez Candan’ın görevine son vermişti. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Bu nedenle kara listede 142 kişinin ismi olsa da girişi engellenenlerin sayısı daha fazla.

Bazı kişiler bu listeye dahil edilmese bile ilgili kişi hakkında ‘özel talimatname’ bile çıkartılabiliyor.

Sedef Kabaş da listede

Kara listede gazeteci Sedef Kabaş’ın da ismi yer alıyor. 1992 mezunu Kabaş, Boğaziçi direnişine destek veriyor.

Kabaş, okula girişinin beş yıl boyunca yasaklandığını Twitter hesabından da paylaşmıştı.

Bak, sen … Boğaziçi Mezuniyet kartımı 5 yıl pasifize etmişler! Sebep?



Yasalara uymayan siz… Hukuksuzluğa karşı çıktığımız için “üniversitenin işleyişini bozan” biz, öyle mi?



Boğaziçi Üniversitesi’ne çöktünüz! Ne yasa ne Anayasa ne teamül tanıyorsunuz… Yasaklarla bu çürük,… pic.twitter.com/0Cw0WWNzRS — Sedef Kabaş (@SedefKabas) January 22, 2024

Kabaş’ın paylaştığı belgeye göre kendisinin okula girişi protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle yasaklandı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki usulsüzlükleri haberleştiren editörümüz Mehmet Baran Kılıç’ın da adı söz konusu listede yer alıyor. Kılıç’ın okula girişi Kasım 2022’den beri yasak.