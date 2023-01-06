BM, Twitter’da Musk’ın gelişiyle artan ‘ırkçı terminoloji kullanımı’nı kınadı

Birleşmişler Milletler (BM), Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter’da ‘ırkçı terminoloji kullanımı’nın artmasını kınayarak, bu platformda Afrika kökenlilere karşı kullanılan nefret ifadeleri karşısında ‘daha derin sosyal medya hesap verebilirliğine’ yönelik ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, icraatları ve söyledikleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AA’nın BM’nin yazılı açıklamasından aktardığına göre, BM uzmanları, Musk’ın satın almasının ardından Twitter’da siyahileri tanımlamak için ırkçı bir sözcüğün kullanımında ciddi artış gözlenmesine tepki gösterdi.

Uzmanlar, konuya dair şu tespitlerde bulundu: “Twitter’ın satın alınmasının ilk günlerinde, Rutgers Üniversitesi Ağ Bulaşma Araştırma Merkezinin yaptığı araştırma, siyahilere yönelik nefret dolu ve ırkçı bir kelimenin kullanımının önceki ortalamalara kıyasla 12 saatlik zaman diliminde yüzde 500 arttığını gösterdi. Twitter, bunun bir trolleme kampanyasına dayandığını ve nefret diline bu platformda yer olmadığını ifade etse de Afrika kökenlilere yönelik kullanılan bu nefret dili son derece endişe vericidir. Bu söylemler, insan hakları merkezli acil yanıtı hak ediyor.”

Musk’a mektup

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Musk’a bir mektup göndererek, ifade özgürlüğünün zararlı dezenformasyon yaymak için bir kolaylık sağlamaması gerektiğini vurguladı.

BM Uzmanları, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook ve diğer sosyal medya platformlarının CEO’larına, iş modellerinde insan hakları, ırksal adalet, hesap verme zorunluluğu, şeffaflık, sosyal sorumluk ve etiği merkeze alma çağrısında bulundu.