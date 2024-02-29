Bitcoin yükselince Coinbase çöktü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin’in dün ani bir şekilde yükselmesinden sonra en büyük kripto para borsalarından Coinbase ‘teknik aksaklıklar’ yaşadı.

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Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Aralıklarla yükselişi sürdüren Bitcoin iki hafta önce 50 bin doları, üç gün önce de 57 bin doları görmüştü.

Bitcoin dün ani bir yükselişle önce 59 bin dolara, akşam saatlerinde de 62 bin dolara yükseldi. Bu son üç yılın en yüksek değeri.

Bitcoin’in yükselişi kripto para borsalarının teknik sorunlarla karşılaşmasına neden oldu.

Ticaret hacmi olarak ABD’deki en büyük kripto para borsası Coinbase de bunlardan biri. Bazı Coinbase kullanıcıları hesaplarında sıfır bakiye gördü, alım-satım sırasında sorunlarla karşılaştı.

We are aware that some users may see a zero balance across their Coinbase accounts & may experience errors in buying or selling. Our team is investigating this & will provide an update shortly. Your assets are safe.

You can track this incident at https://t.co/a3pl4WiDhZ — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) February 28, 2024

Şirketse kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu belirterek sorunu çözmek için uğraştıklarını açıkladı.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyreden Bitcoin Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden kripto para birimi ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.