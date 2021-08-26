ABD Başkanı Joe Biden, “Kabil saldırısını düzenleyenlerin peşine düşeceğiz; bedelini ödeteceğiz” dedi.

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Bugün Afganistan’ın Kabil şehrinde meydana gelen patlamalarda en az 60 kişi hayatını kaybetmiş 140’dan fazla kişi yaralanmıştı. ABD ordusundan 11 asker ve bir doktor da hayatını kaybedenler arasında.

Reuters’ın aktardığına göre saldırıyı IŞİD’in ‘Horasan kolu’ üstlendi.

Beyaz Saray’daki konuşmasına “Zor bir gün” diyerek başlayan ABD başkanı, ölen ABD askerlerine ve Afgan halkına başsağlığı diledi.

Biden şunları kaydetti:

*Misyonumuzu tamamlayacağız ve birlikler geri çekildikten sonra da Afganistan’dan çıkmak isteyen Amerikalılar için bulabileceğimiz yolları belirlemeye devam edeceğiz.

*Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve Amerika’ya zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız. Peşine düşeceğiz ve bedelini ödeteceğiz.

ABD başkanı, saldırganların, radikal İslamcı Taliban tarafından boşaltılan hapishanelerden gelmiş olabileceğini ima ederek şöyle devam etti:

*Komutanlarıma IŞİD’in kilit varlıklarını, liderlerini ve tesislerini vurmak için operasyonel planlar geliştirmelerini emrettim.

*(ABD ordusunun Kabil havalimanı dışındaki güvenliği sağlamak için Taliban’a güvenmekle hata yapıp yapmadığı) Kimse onlara güvenmiyor. Faaliyetlerini sürdürebilmek için kendi çıkarlarına göre hareket etmelerine güveniyoruz. Dediğimiz zaman ayrılmamız ve alabildiğimiz kadar çok insanı dışarı çıkarmamız onların kendi çıkarınadır.

*(Yaşananlardan ne kadar sorumluluk aldığı üzerine bir soruya cevabı) Son zamanlarda olan her şeyin sorumluluğunu alıyorum ama olay şu: Eski başkanın Taliban’la bir anlaşma yaptığını benim kadar sen de biliyorsun.

‘ABD, Taliban’a isim listeleri vermiş olabilir’

Amerikan basınında ABD’nin Taliban’a Afganistan’dan çıkarmak istedikleri Afgan ve Amerikalıların listesini verdiğine ilişkin iddialara ise Biden şu yanıtı verdi: “Evet, böyle durumlar olmuş olabilir. Bazı durumlarda askerlerimizin, Taliban’daki mevkidaşlarıyla irtibata geçip, ‘Şu kadar kişiyle şöyle bir otobüs geliyor, bu otobüse ya da bu gruba geçiş izni vermenizi istiyoruz’ dediği durumlar evet, oldu. Size bir isim listesinden söz edemem ama bazı listelerin olmadığını da söyleyemem. Bu tarz durumlarda otobüslerdeki kişilerin listesi verilmiştir.”

ABD başkanı sözlerini, “Hanımlar, beyler artık 20 yıllık savaşı bitirme zamanı” ifadeleriyle noktaladı.