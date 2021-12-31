Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yarısından fazlası İstanbul kaynaklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Son 10 günde vakaların yüzde 52,3’ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir” dedi.

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Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Omicron varyantının son 10 gündeki etkisi ve ne yapılabileceğine dair bir metin yayınladı.

Sağlık bakanı özetle şunları kaydetti:

* Omicron daha az hasta ediyor diyebilmek için erken bir dönemdeyiz. Ülkemizin son bir haftada yaşadığı vaka artışı beklenen bir artıştır.

* Omicron, hızlı bulaşmakta ve hızlı baskın hale gelmekte. Bununla beraber 10 günlük tecrübede vaka sayısındaki artış hastanelere yatışlara yansımamaktadır.

* 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların yüzde 87,21’idir. Bununla birlikte vakaların ise yüzde 16,81’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır.

* Artış en çok İstanbul’da gerçekleşti. Daha önce görülen vakaların yüzde 22,4’ü İstanbul’daydı. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3’ü İstanbul kaynaklı. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık beş kat artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlar yüzde 6,2 arttı.

Bakan Koca, daha sonra Omicron varyantına karşı ne yapılması gerektiğini dair beş madde sıraladı: