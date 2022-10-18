Bartın’da delil karartma şüphesiyle suç duyurusu: İki bakana tutuklama talebi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun şüpheli listesinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç başta olmak üzere 11 kişinin tutuklanması istendi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz). İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis patlamadan 10 gün önce denetlenmiş.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında ‘kader’ vurgusu yapsa da ÇGD’li avukatlar, suç duyurusunda bulunarak iki bakan ve kurum müdürü başta olmak üzere 11 kişinin tutuklanmasını istedi.

DW Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre ÇHD’li avukatlar, suç duyurusunda bulunduğu isimler hakkında, ‘olası kastla insan öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama‘ suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Suç duyurusunda ayrıca, madenin müessese müdürü, yöneticileri ve diğer tespit edilecek sorumlular hakkında da soruşturma başlatılması istendi.

Suç duyurusunda, “Katliamın meydana geldiği ocak hala şüphelilerin etkin bir şekilde tasarrufta bulundukları bir alandır. Bu alan 14 Ekim 2022 saat 18:15 itibarı ile artık suç mahallidir. Bu nedenle derhal şüpheli sıfatını taşıyacak kişilerin buraya müdahalesi engellenmelidir” dendi.

Delillerin karaltılması şüphesi

Avukatların Bartın başsavcılığına sunduğu dilekçede, şüpheli sıfatı taşıyan kişilerin halen kamu gücünü kullanabilen kişiler olduğu, idari ve diğer yetkilerini kullanarak delil karartma ihtimallerinin yüksek olması, çok sayıda madencinin ölmesinin toplumda infial yaratmasını nedeniyle tutuklanmaları da talep edildi.

Dilekçede, 26 maddeden oluşan delil listesine de yer verilerek, vakit kaybetmeksizin bu delillerin toplanması ve muhafaza altına alınması gerektiği vurgulandı.

Toplanması ve el konması istenen bazı deliller şöyle:

Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması, madendeki acil durum eylem planı, madenin acil durum yönetim şeması, madende kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalar ile bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar.