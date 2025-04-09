Avukatı doğruladı: Mahir Polat'a ev hapsi kararı

Sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edildi.

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Polat, pazartesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Hakimliğin adli tıp raporuna göre tutukluluk haline ilişkin karar vermesi bekleniyordu.

Kurum salı ‘eksik’ tetkik ve tahliller için tekrar hastaneye götürülmesini talep etmişti. Hastaneye götürülen Polat, dün 24 saat tansiyon takibi için holter takılarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat muayene olurken, “Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir” demişti.

Avukatı Erkam Erdem X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik.”

Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 9, 2025

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘sağlık durumunun hekimlerce dikkatle takip edildiğini, tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

5 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” diye konuştu.

Aynı gün Avukatı Erdem “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor” dedi.

6 Nisan’da Erdem şöyle yazdı: “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

8 Nisan sabahı ek tektik ve tahlil istenen Mahir Polat akşam saatlerinde holter takılarak yeniden cezaevine gönderildi.

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyordu.