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Yaramazlara biraz batar!

Almanya Ukrayna’ya 12 milyar avroluk ek askeri yardım gönderecek

Alman hükümeti, Ukrayna’ya 12 milyar avro değerinde ilave askeri destek sağlamayı kabul etti.

Fotoğraf: AA

Almanya, Rusya’ya karşı savaşında Ukrayna’ya göndermeyi ocak ayında taahhüt ettiği 18 ‘Leopard 2’ muharebe tankının Ukrayna’ya ulaştığını bildirmişti.


Bugün de ek bir destek kararı çıktı. Reuters’ın haberine göre Alman federal meclisi Bundestag’ın bütçe komitesi, bütçeye dahil edilmeyecek mali desteği, savunma ve dışişleri bakanlıklarının talebi doğrultusunda onayladı.

İlave finansmanın kapsamında 2023’te harcanabilecek 3,2 milyar avro ve 2024 ila 2032 yılları için büyüklüğü yaklaşık 8,8 milyar avroya çıkan krediler bulunuyor.

Koalisyon partilerini bütçe komitesinde temsil eden üç Alman siyasetçi, paylaştığı yazılı açıklamada, “Bu parayla, Ukrayna Alman hükümetinin desteğiyle doğrudan silah ve cephane alabilir” dedi.

Alman dışişleri bakanlığına göre, Alman hükümeti işgalin başından beri Ukrayna’ya 14,2 milyar avroyu aşkın büyüklükte yardım sağladı.

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