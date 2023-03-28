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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, Ukrayna’ya Leopard 2 tankları gönderdi

Almanya, sözünü verdiği tankları Ukrayna’ya gönderdi.

Leopard 2 tankı. Fotoğraf: Reuters

Almanya Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında Almanya’nın Rusya’ya karşı savaşında Ukrayna’ya göndermeyi ocak ayında taahhüt ettiği 18 tane ‘Leopard 2’ muharebe tankının Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.


Reuters’a konuşan kaynaklar 18 tankın yanı sıra 40 tane ‘Marder piyade savaş aracı’ ve iki zırhlı kurtarma aracının da Ukrayna’ya ulaştığını belirtti.

Alman ordusu, Ukraynalı tank mürettebatının yanı sıra Marder araçlarını kullanmakla görevlendirilen birlikleri birkaç hafta boyunca Almanya’nın kuzeyindeki Muenster ve Bergen’de eğitmişti.

Kaynaklar, Alman araçlarının yanı sıra Portekiz tarafından bağışlanan üç Leopard tankının da Ukrayna’ya ulaştığını aktardı.

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