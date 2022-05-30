Almanya da maymun çiçeği aşısı sipariş etti

Almanya maymun çiçeğine karşı 240 bin doz aşı sipariş etti.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ARD’ye açıklamasında “Maymun çiçeğinin pandemi anlamında gerçek bir tehlike oluşturduğunu sanmıyorum ama yine de hoş olmayan bu hastalık söndürülmeli” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pazar günkü açıklamasında, hastalığın küresel düzeyde açısından orta seviyede risk teşkil ettiğini söylemişti. Normalde Afrika’da görülen virüs Avrupa ülkelerinde tespit edilmeye başlamış, Covid-19’dan sonra yeni bir pandemi kaygısına neden olmuştu.

Almanya’ya ilk parti 40 bin doz olarak haziranda, ikincisiyse 200 bin doz olarak yılın geri kalanında teslim edilecek. Hastalar ve temaslılar için daha sonra aşılama programı geliştirilecek.

ABD de geçen pazartesi hastalığı karşı Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının aşılarını uygulamaya başlamıştı. İspanya da firmadan aşı sipariş ettiğini duyurmuştu. Danimarka’ysa geçen hafta ilk etapta Hollanda’dan 200 doz aşı temin edileceğini söylemişti.