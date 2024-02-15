Ali Koç: TFF ile Suudi Arabistan arasındaki sözleşmeden bizim bilgimiz yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin dezenformasyona hizmet ettiğini söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu’yla (TFF) Suudi Arabistan arasında imzalanan sözleşmeyle ilgili bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Ali Koç. Fotoğraf: AA

Aralık 2023’te Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıkmıştı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etmişti.

Her iki kulüp de bu nedenle maça çıkmayarak yurda dönme kararı almıştı.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa’nın düzenlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na vekalet verdiğini, federasyonla Suudi Arabistan arasında imzalanan sözleşmede takımların pankart ve tişörtlerin yer almadığını savunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin dezenformasyona hizmet ettiğini belirterek Fenerbahçe’nin, federasyonun Suudi Arabistan’la imzaladığı sözleşmeden haberi olmadığını belirtti.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Koç şunları söyledi:

*Şu Süper Kupa’nın bile sadece Fenerbahçe’nin konuşulması işlerin ne kadar absürt olduğunu, Fenerbahçe’nin saha dışında da mücadele etmek zorunda kalmasının en güzel göstergesi. Yani Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa’yla ilgili açıklama yapıyor. Buranın görevi halkı doğru bilgilendirmek. Onlar da halkı doğru bilgilendirirken ne yaparlar? İşin paydaşlarından bilgi alırlar, kendi kafalarından bir şey yazmazlar. Ama paydaşlar doğru bilgi vermiyorlar.

*Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ne yazık ki dezenformasyona hizmet etti. Biz bunun üstündeyiz ve bıktık tamamen bizim sebep gösterilmemizden. Orada bakanımız var, iki kulüp başkanı var, federasyon var ama bir şekilde cımbızla bizi çektiler ve bizi gösterdiler.

*Şimdi yeni aldığım bilgiler de beni çok endişelendirdi. Federasyonumuz da bu işi Ankara’ya rapor ederken bizi işaretlemiş. Bunun dibine ineceğiz. Bu yüzden devletimizden bir kez daha rica ediyorum: Bu konu lütfen soruşturulsun, kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor ortaya çıkması lazım. Kendine güvenen bunu söyleyebilir.

*Neymiş, biz son dakika sözleşmeye uymamışız. Bize verilen bir sözleşme yok. Bizimle federasyon arasında sözleşme yok. Federasyonla Suudi Arabistan sözleşmeyle ilgili bizim hiçbir bilgimiz yok ve biz son dakika bu sözleşmeye uymayıp maç iptal olmuş. Bu külliyen yalan.