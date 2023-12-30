Alex de Souza’dan Atatürk paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, Süper Kupa finali krizinden sonra sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı: “Atatürk yoksa Türkiye de yok.”

Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne,Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

2004’ten 2012’ye kadar Fenerbahçe’de oynamış ve takımın efsanesi haline gelen Alex bu duruma kayıtsız kalmadı.

Instagram hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Atatürk yoksa Türkiye de yok.”