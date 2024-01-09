Akşam Postası / 9 Ocak 2024

CHP’nin Can Atalay için ‘olağanüstü toplantı’ talebine ret

CHP’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme istemiyle TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma talebi reddedildi.

Rusya’ya yaptırımların delinmesi raporunda Türkiye detayı

Alman Ekonomi Bakanlığı’nın siparişi üzerine hazırlanan raporda, Rusya yaptırımlarının delinmesinde Türkiye’nin rolüne dikkat çekildi.

İstanbul’da trafik kilitlendi

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 87’ye kadar yükseldi.

Depremzede çocuklar beslenemiyor: Zayıflık ve bodurluk arttı

İyi beslenemeyen depremzede çocuklarda zayıflık, bodurluk ve obezite saptandı. Çalışmaya göre beş yaş altındaki çocukların yüzde 6,2’si bodur, yüzde 8,9’u zayıf, yüzde 4,4’üyse aşırı kilolu.

Yargı, bakanlığa ‘Dur’ dedi: Salacak’taki kaçak yapılar yıkılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar Salacak’taki kaçak yapıları yıkmasının bakanlıkça engellenmesi ‘hukuka aykırı’ bulunarak yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’den altı kulüp, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu 10 yılda 182 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası’nın (MB) 2023 sonu itibarıyla net döviz pozisyonu -132 milyar dolar olarak hesaplandı. Rakam 2013’te 50 milyar dolardı.

Hakemler Faruk Koca’yı yalanladı: Halil Umut Meler’i öldürmekle tehdit etti

Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca dahil dört sanığın yargılandığı dava 28 Şubat’a ertelendi.

Tehlikeli sular: Bir şişe suda 240 bin nanoplastik bulundu

Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları bir şişe suda ortalama 240 bin nanoplastik tespit etti. Araştırmacılar nanoplastiklerin mikroplasitklerden daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 23 bin 210’a yükseldi

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak 23 bin 210’a ulaştı.

Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun ifadeleri ortaya çıktı. Talu çifti borç sarmalına girmiş. Alacaklılar tarafından tehdit edildiğini belirten çift, Porsche marka bir araç ve bir tekne satmak zorunda kalmış.