Erkekler çare olmaz

H. AYHAN TİNİN

Sanat da var

2023’ün son yazısı, yılın son günüydü.

Sonraki bu ilk yazı 2024.

Usuldendir, başlarken ve biterken hayatın dönemeçleri, bir bir hesap kesilir, hasadı alınır yaşananların…

Işıklar içinde uyusun Barış Manço yıllar önce 2024 diye bir beste yapmıştı.

Aklı bir karış havada, genç heyecanlarımla hayal bile edememiştim 2024’ü… Çok belirsiz bir gelecekten, uzaydan gelen bir ses gibiydi notalar…

Onlarca yıl sonra 2024’ü yaşıyor olmak ve o besteyi düşünmek; sanatın ve sanatçının dünyayı algılayışının, günlük rutinin içinde kavrulan insandan ne kadar farklı olduğunun deneyimlenmiş bir göstergesi.

Belki de o nedenle ölmüyor sanatçılar, ışıklar içinde başka bir dünyaya göçüyor.

Ayla Algan da öyle bir başka boyuta geçti. Bizim bilmediğimiz…

Sanatın ve bilimin ışığında bu topluma gencecik zihinler kazandıran hem yakın hem de yetenekleriyle yıldızlar boyu uzak Ayla Algan! Yattığı yer incitmesin.

Yaklaşık bilinen 15 bin yıllık insan tarihinden kadını yok sayarsanız geriye ne kalır?

İçinden kadını çıkarttığınız bütün sistemler çöker mi dersiniz?

Milyonlarca sanat yapıtı resim, heykel, roman, tiyatro, sinema sıradan bile olmayan bir yığın haline gelebilir mi?

Ya politikadan erkekleri çıkartırsanız?

Bu dünyaya yön veren kurumları kadınlar yönetiyor olsa?

Fortune 500 dergisinin kadınların olduğu yönetim kurullarını, kadınların ceo olarak yönettikleri şirketleri, politikada yer alan kadınların oranını halen bir dünya gelişmişlik oranı olarak vermesi, eski bir alışkanlık mı yalnızca?

Kadınlar mutluluğu arar çoğu kez, erkekler başarıyı…

Erkekler başarıyı elde ettiklerinde bir kadınla taçlanmıyorsa bu başarı, pek sönük pek de cılız kalmıştır.

Kadınlar mutlu oldukları zaman, yanlarındaki erkek para kazanmakla başarı arasındaki çelişkinin dengesizliğinde savruluyorsa, anlık mutluluklar yaşasa da huzuru bulamazlar bir türlü.

Edebiyatın en tutkulu metinleri, tiyatronun en güçlü dramatik çatışmaları, sinemada hikayesini unutulmaz kılan filmleri, bütün bu çelişkileri kimsenin görmediği gibi fark eden ve yazan sanatçılar tarafından insanlığa hatırlatılır.

Siyasetçiler kimseye bir şey hatırlatmaz.

Genellikle tarihin dönemeçlerinde unutulur gider.

Ve yine genellikle erkektirler.

Erkeklere benzemeye çalışan kadın siyasetçiler de bir süre sonra görünmez hale gelir.

Kendine benzeyerek siyaset üreten kadınlarsa, toplumlarının dönüşüm hikayelerini yazar.

21. yüzyılda epey yaş almış olan dünyada, yine insanlar dünya barışı dileyerek yeni yıla girdiler.

Gerçekleşir mi? Çok zor!

Erkekler beceremez!

Eğer yeni bir dünya sanat, bilim ve akıl eşliğinde, naif ve sevgi dolu, adaletli ve vicdanlı bir dünya olacaksa, yönetimde kahır ekseriyetle kadının ağırlıkta olduğu sistemlerle mümkün olur.

Bakmayın siz erkeklerin öyle böbürlenip durmalarına… Onları kadınlarına sorun. Gerçek hallerini anlarsınız.

Hayatı ‘Bizim bir Hüseyin Çavuş vardı askerde‘ hikayelerinden öteye kavrayamayan erkeklerin bakış açısıyla sanata yeni bir ses, hayata farklı bir tutku, sevgiye derin bir anlam yükleyemezsiniz.

O zaman geleceği merak etmeyen kalabalıklara dahil olup, geçmişin gölgelerine sığınmaktan başka çare kalmaz. Kendinden mustarip olan herkes kendisinden daha büyük olduğunu düşündüğü bir kalabalığa sığınır.

Napolyon cesur bir devlet adamıymış, “Kadın da savaş gibidir, ne olduğunu anlayabilmek için önce yüz yüze gelmek gerekir” demiş.

Bedia Muvahhit ise sözünü esirgemeyen, tiyatromuzun efsane kadın oyuncularından biri… Bir davette karşılaştığı genç bir kadın, “Ben tiyatrocu olmak istemiştim ama ailem iffetimi kaybetmemden korktu” deyince soruverir, “Sonra ne zaman kaybettiniz yavrum?”

Kadınlar kendi gerçekliğiyle daha içten buluşur.

Erkekler kendilerinin üzerine karton bir şehir inşa edip, onunla gezerler.

O nedenle genellikle öfkelidirler. Ya da öfkeli görünerek güç sağlamaya çalışırlar.

Kadınlar sanat gibidir. Onların da öfkesi yaman olur olmasına da kadife bir eldiven içinde fakat çok güçlü vururlar.

2024 sizin hayatınıza ne getirecek bilemem. Ancak siz neye ihtiyacınız var farkında mısınız?

Diliyorum ki bu yıl; kendinizle buluşabilecek cesareti göstereceğiniz, sanatın doğurgan sokaklarında dolaşacağınız bir yıl olsun.