Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’den altı kulüp, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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TFF’den paylaşılan açıklamaya göre Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe, Kayserispor ve Sivasspor hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, talimatlara aykırı hareketi sebebiyle, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.