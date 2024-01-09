‘Şahsiyet’in Kürtçe sahnesi gündemde: Bilinmeyen dil

‘Şahsiyet’ dizisinin faili meçhul cinayetleri konu alan ikinci sezonunun final bölümünde ‘Kürtçe – Bilinmeyen dil’ sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

İlk sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen emekli adliye kâtibi Agâh Beyoğlu’nun sürükleyici hikayesi, ikinci sezonda ‘şahsi’ bir hal alıyor.

GAİN’de yayınlanan polisiye-drama dizisinin ikinci sezonunda 1990’lardaki faili meçhul cinayetlere ve Cumartesi Anneleri’ne odaklanılıyor.

Dizinin dün yayınlanan sezon finalindeki Kürtçe sahnesi sosyal medyada viral oldu.

Sahnede, mahkemede Türkçe bilmeyen ve Kürtçe savunma yapan bir kadının konuşmasını hakim “Yahu ben sana ne dedim? Hanım Türkçe konuş. Kırk defa söyledim” diyerek bölüyor.

Hakim, “İsterseniz ben çevireyim” diyen katip Ağah’a da, “İstemez. Ne diyor kanunda? Herkesin ana dili Türkçe, bitti” yanıtını veriyor.

Hakim, durumu “Sanık Türkçe konuşmayı reddetmekte olup bilinmeyen bir dilde konuşmakta ısrar ettiği için…” ifadesiyle zapta geçiriyor.

Dizinin yeni sezonunda yıllardır yurt dışında olduğu, zamanında faili meçhul cinayetlere bulaştığı ve ‘kimsenin yüzünü görmediği’ Kader karakteriyle ‘Yeşil’e de gönderme yapılıyor. ‘Yeşil’, 1990’larda işlenmiş faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım’ın kod adıydı.

Kürtçe – Bilinmeyen Dil

“Şahsiyet” dizisinde, dikkat çeken sahne



"Türkçe konuşmayı reddetmekte olup bilinmeyen bir dilde konuşmakta ısrar ettiği için…" pic.twitter.com/FRx1ZBppRn — Eyüp Kaan Yoksu (@eyupkaanyoksu) January 9, 2024

“Kürt Meselesi” nedir, nerden çıktı diyenler için sayamayacağımız kadar insanlık dışı uygulamadan alınan bu kısa film sahnesi çok şey anlatıyor. https://t.co/9SQQ6KoXYF — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) January 8, 2024