‘Şahsiyet’in yeni sezonundan ilk fragman

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’ dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Polisiye-drama dizisi, beş yıl aradan sonra ikinci sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezon ilk iki bölümüyle 13 Kasım’da GAİN’de yayınlanacak.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Agâh Beyoğlu’nun sürükleyici hikayesi, bu sezon ‘şahsi’ bir hal alıyor. İlk sezonda Alzheimer teşhisi konulduktan sonra ‘unutma’yı birilerinden hesap sormak için fırsata çeviren emekli adliye kâtibi Agâh Beyoğlu, yeni sezonda kendisini bireysel bir hesaplaşmanın ortasında buluyor.

Kadro genişliyor

Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta ve Necip Memili gibi oyunculara bu sezon Erdal Özyağcılar’ın yanısıra İlker Aksum, Nergis Öztürk, Şehsuvar Aktaş, Nihal Koldaş, Eda Şölenci, Ayşen İnci, Burhan Öçal, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç ve Salih Usta gibi isimler eşlik ediyor.

Ayrıca Füsun Erbulak, Nurseli İdiz ve İzzet Günay gibi isimler de uzun bir aranın ardından Şahsiyet’in yeni sezonunda izleyiciyle buluşuyor.

İlk sezonda Bilginer’le başrolü paylaşan Cansu Dere ise bu kez konuk oyuncu.