Taylor Swift, Elvis Presley’nin ardından Michael Jackson’ı da tahtından indirdi

ABD’li pop şarkıcısı Taylor Swift’in ‘Eras Tour’u, Michael Jackson’ın ‘This Is It’ini geçerek tüm zamanların en çok hasılat elde eden konser filmi olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Elvis Presley – Taylor Swift – Michael Jackson

Grammy ödüllü şarkıcının gişe rekorları kıran ‘Eras’ adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı filmi, vizyona girdiği günden itibaren en çok izlenen yapımlardan biri.

Film 261,6 milyon dolar gelirle konser/belgesel filmlerin hasılat rekorunu da kırdı.

Variety‘nin aktardığına göre rekorda, filmin Çin’de vizyona girmesi ve 8,7 milyon dolar daha hasılat elde etmesinin de etkisi var.

Swift, bu hasılatla gelmiş geçmiş en büyük pop ikonu olarak gösterilen Michael Jackson’ın da rekorunu kırdı.

Jackson’ın 2009 çıkışlı konser belgeseli ‘This Is It’ 181,9 milyon dolar kazandırmıştı.

Elvis Presley’i de geçmişti

Eski albümlerini ‘1989 – Taylor’s Version’ adıyla yeniden kaydeden Swift, ‘birinci sırada en uzun süre kalan şarkıcı’ olarak tarihe geçerek Rock’n Roll efsanesi Elvis Presley’nin de rekorunu kırmıştı.