Taylor Swift, Elvis Presley’nin rekorunu kırmaya çok yakın

Billboard 200 müzik listesinde birinci sıraya yeniden yerleşen Taylor Swift, Rock’n Roll efsanesi Elvis Presley’nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Yapımcı Scooter Braun ile yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini ‘1989- Taylor’s Version’ adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, albümü 27 Ekim’de yeniden satışa sunmuştu.

Yeni kaydedilen albümle müzik listesinin birinci sırasında 67 hafta kalan Swift, Elvis Presley ile beraber ‘birinci sırada en uzun süre kalan şarkıcı’ olarak tarihe geçti.

Swift, listede bir hafta daha ilk sırada yer alırsa Presley’in rekorunu kıracak.

Müzik listelerinde zirveden inmeyen şarkıcı, bu yıl Billboard Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Şarkıcı ödülü’ dahil olmak üzere toplamda 10 ödül kazandı.

Öte yandan ‘1989 – Taylor’s Version’ albümü, Billboard’a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Taylor, yine kendi rekorunu kırdı. Daha önce aynı unvana sahip olan albüm yine Swift’in ‘Midnights’ idi.

Grammy ödüllü Swift, ‘Midnights’ ile Spotify’da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı olarak rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek müzik tarihine geçti.

Swift, Time Dergisi tarafından da ‘Yılın Kişisi’ seçilerek tüm yıla damga vuran isimler arasına girdi.