Taylor Swift’in turnesine talep Ticketmaster’ın sistemini çökertti

Yeni albümü ‘Midnights‘la dinlenme ve liste rekorları kıran Taylor Swift’e ilgi online bilet sistemini çökertti. Bugün için planlanan konserin halka açık satışı iptal edildi.

Taylor Swift Fotoğraf: Reuters



ABD’li pop şarkıcısı son albümü Midnights ile ABD Bilboard Hot 100 şarkı listesinin ilk 10’unda yer alan her slotu tek başına dolduran tarihteki ilk sanatçı olmuştu.

Şimdi albüm turnesiyle de rekor kırdı.

Online bilet satış sitesi Ticketmaster, beş yıldan sonra ilk kez turneye çıkan Swift’in biletlerinin ön satışı için 3,5 milyar sistem isteği aldığını ancak ‘Bu talebi karşılamak için kalan bilet envanterinin yetersiz olması‘ nedeniyle satışın iptal edildiğini açıkladı.