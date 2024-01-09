Yargı, bakanlığa ‘Dur’ dedi: Salacak’taki kaçak yapılar yıkılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar Salacak’taki kaçak yapıları yıkmasının bakanlıkça engellenmesi ‘hukuka aykırı’ bulunarak yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Fotoğraf: İBB

Üsküdar Meydanı ve çevresindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren İBB’nin attığı adımlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na takılıyor.

Bakanlık, Salacak sahilinde Mimar Sinan’ın eseri Kuşkonmaz Camisi’nin yakınındaki kaçak işletmeler hakkında yıkım kararı alan İBB’yi, “Yapı kayıt belgeleri olan bu yerlerde işlem yapma yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndadır” diyerek engellemişti.

Telafisi güç zararlar vurgusu

Bakanlığın bu engeline yönelik İBB yetki gaspına karşı mahkemeye itirazda bulundu.

12. İdare Mahkemesi, İBB’yi haklı buldu.

‘Hukuka aykırılığı açık dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği’ vurgusu yapan mahkeme, kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı alarak kaçak yapıların koruma kalkanını ortadan kaldırdı.

Bakanlığın, 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararına karşı yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedildi.

Ne olmuştu?

İBB tarafından Salacak sahilindeki kaçak kafe ve restoranlar için yıkım kararları alındıktan sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 16 Mart 2023 tarihinde imar plan değişikliği yaparak kaçak yapıları korumaya almıştı.

İBB’nin kaçak kafeleri yıkma girişimi defalarca engellendi. İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerini yerine getirirken mekan sahiplerinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Üç İBB personelinin dövüldüğü saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı. İBB, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlattı.