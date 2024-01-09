Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu 10 yılda 182 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası’nın (MB) 2023 sonu itibarıyla net döviz pozisyonu -132 milyar dolar olarak hesaplandı. Rakam 2013’te 50 milyar dolardı.

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Net döviz pozisyonu MB’ye ait döviz sermayesini gösteriyor. Hesaba MB’ye ait her türlü döviz, altın ve kıymetli maden dahil ediliyor. Net döviz pozisyonu, MB’nin döviz varlıklarından döviz borçlarının çıkartılmasıyla bulunuyor.

Eski MB baş ekonomistlerinden Hakan Kara, MB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerinden yola çıkarak MB’nin net döviz pozisyonunu hesapladı.

Kara’nın aktardığına göre MB’nin 2023 sonu itibarıyla net döviz pozisyonu -132 milyar dolar (3,95 trilyon lira). Buna kur korumalı mevduat (KKM) verileri de dahil.

10 sene önce bu rakam 50 milyar dolardı (1,5 trilyon lira).

Merkez Bankasının net döviz pozisyonu 10 yıl önce +50 milyar dolarken, 2023 sonu itibarıyla KKM dahil -132 milyar $ oldu. pic.twitter.com/rXDtaZ0qb1 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 9, 2024

Kara, son dönemde döviz pozisyonundaki bozulmanın düzelmeye başladığını da belirtti: “Son altı ayda KKM dahil döviz pozisyonu 62 milyar dolar iyileşti. Yani 10 yıldaki bozulmanın dörtte biri son 6 ayda geri alındı. Bu hızla gidilirse rezervler 2 yıl içinde normalleşir. Zor ama imkansız değil.”