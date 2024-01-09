Rusya’ya yaptırımların delinmesi raporunda Türkiye detayı

Alman Ekonomi Bakanlığı’nın siparişi üzerine hazırlanan raporda, Rusya yaptırımlarının delinmesinde Türkiye’nin rolüne dikkat çekildi.

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Münih Üniversitesi’ne bağlı Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün (ifo) raporuna göre, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı birçok ürün Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya ihraç ediliyor.

Türkiye, yaptırım uygulanan ürünlerin Rusya’ya ihracatında Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Rapora göre Batılı ülkeler tarafından yaptırıma tabi olmasına rağmen Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 13’ü Türkiye üzerinden gidiyor. Raporda bu oranın, Ukrayna savaşı öncesindeki 2021’de yüzde 3 civarında olduğuna yer verildi.

Rapora göre, yaptırım uygulanan ürünlerin yüzde 61’iyse Rusya’ya Çin’den ithal ediliyor. 2021’de bu ürünlerin ithalatında Çin’in payı yüzde 35 olmuştu.

Yaptırıma tabi olan ürünlerin yüzde 1’iyse Ermenistan’dan Rusya’ya ihraç ediliyor.

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdür Yardımcısı Feodora Teti, “Çin’den Rusya’ya ihracatın artması, kısmen yerli üretimin güçlenmesiyle açıklanabilir. Ancak Türkiye ve Ermenistan’dan Rusya’ya yapılan ihracattaki ani ve güçlü artış, yaptırımların aşıldığı şüphesini artırıyor” dedi.

Türk şirketlere yaptırım gelmişti

ABD ve Avrupa Birliği ve Britanya, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırması sonrasında Moskova üzerinde baskıyı artırmak için finans sektörünü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alan yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, Rusya’ya yaptırımları deldiği ya da delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle son dönemde özellikle Türkiye, BAE ve Çin’den kişi ve şirketlere art arda yaptırım kararları açıklamıştı.