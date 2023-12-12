ABD’den Türkiye’deki çok sayıda kişi ve kuruluşa ‘Rusya’ yaptırımı

ABD, Rusya’ya ambargonun ihlal edilmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle aralarında Türk, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı yüzlerce kişi ve kuruluş için yaptırım kararı aldı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre Washington yönetimi 150’den fazla kişi ve kuruluş yaptırım listesine aldı.

ABD’nin açıklamasına göre, Ukrayna’daki savaş nedeniyle ABD ile müttefiklerinin Rusya’ya uyguladığı ‘ambargonun delinmesine katkıda bulunan’ çeşitli ülkelerden 150’den fazla kişi ve kuruluş yeni yaptırım listesine alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırım kararına ilişkin “Rusya’nın Ukrayna’daki suçlarının ve Rusya’nın yürüttüğü savaşı finanse edip destekleyenlerin hesap verebilirliğini teşvik etmek için elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı’ysa uçak parçaları ve X-ray sistemleri de dahil olmak üzere teknoloji, ekipman ve girdilerin sevkiyatı konusunda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin merkezli bazı şirketlerin de yaptırım listesine alındığı kaydetti.

Hazine Bakanlığı’nın resmi sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, Bosfor Avrasya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Bosfor Avrasya), Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Egetir Otomotiv), Globus Turkey Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi, Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi, Konomar Gemi Elektrik ve Elektronik Limited Şirketi, Megasan Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Özkaya Otomotiv Mamulleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yaptırımlar listesine alınan Türk şirketleri arasında yer alıyor.