ABD’nin Rusya kararnamesi Türk bankaları etkileyebilir

ABD’nin hazırladığı yeni kararnameyle Rusya yaptırımlarını delen ya da delinmesine dahil olan finans kuruluşlarına yaptırım geliyor.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden’in Rusya’ya yaptırımların delinmesine katkı sağlayan finans kuruluşlarına yaptırım öngören bir kararnameyi bugün imzalayacağını açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre yeni yaptırımlar, Rus savunma sanayisinde silah üretimi için gereken malzemelerin finansmanına yardım eden bankaları hedefliyor.

Yellen, kararnamenin yaptırımları delenler üzerindeki baskıyı artıracağını, bunun yanı sıra Washington’a Rusya menşeli olan ancak üçüncü ülkelerde işlenen deniz mahsulleri ve elmas gibi ürünleri yasaklama imkanı vereceğini söyledi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, yeni kararnamenin Rusya’nın yaptırımları delmesine kasten ya da istemeden yardımcı olan Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerdeki bankalar üzerindeki baskıyı artırarak Rusya’ya yaptırımları güçlendireceğini söyledi.

Adeyemo, finans kuruluşlarının attıkları adımlarda Rus paravan şirketler tarafından yaptırımları delmek için kullanılmadıklarından emin olmaları gerektiğine işaret etti.

Türk şirketlere yaptırım gelmişti

ABD ve Avrupa Birliği ve Britanya, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırması sonrasında Moskova üzerinde baskıyı artırmak için finans sektörünü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alan yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, Rusya’ya yaptırımları deldiği ya da delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle son dönemde özellikle Türkiye, BAE ve Çin’den kişi ve şirketlere art arda yaptırım kararları açıklamıştı. Son olarak geçen hafta Rusya, Türkiye, Çin ve BAE’den 250’yi aşkın kişi ve kuruluş yaptırım listesine alınmıştı.