Cevdet Yılmaz’a göre kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı dönemdeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide pembe bir tablo çizerek “Kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı döneme girdik” dedi.
ABD ve Türkiye’den ortak açıklama
Türkiye ve ABD’nin paylaştığı ortak açıklamada “Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişareleri’ni yeniden başlatmıştır” dendi.
Erdoğan’ın ‘final’ çıkışı inandırıcı gelmedi: ‘Oy istiyor’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla söylediği “Bu benim için final” sözleri gündem oldu.
Erdoğan’ın ‘final’ sinyali ilk değil
Gazze’de ölü, yaralı ve kayıp sayısı 110 bini aştı
Gazze’de, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana ölü, yaralı ve kayıp sayısının 110 bini aştığı açıklandı.
Fitch, Türkiye’nin not görünümünü pozitife çıkardı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltirken, not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı.
Fitch kararı Şimşek’i umutlandırdı: Böyle gelişmeler devam edecek
Uçakta migren atağını nasıl önlersiniz?
Şüpheli kokulara, çığlık atan küçük çocuklara ve göz kamaştıran güneş ışığına rağmen ağrısız bir seyahat mümkün.
Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu
Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,29, gram altın yüzde 7,81 değer kazandı.
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Pentagon’dan yeni UFO raporu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında yeni rapor paylaştı.