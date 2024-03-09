Cevdet Yılmaz’a göre kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı dönemdeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide pembe bir tablo çizerek “Kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı döneme girdik” dedi.

ABD ve Türkiye’den ortak açıklama

Türkiye ve ABD’nin paylaştığı ortak açıklamada “Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişareleri’ni yeniden başlatmıştır” dendi.

Erdoğan’ın ‘final’ çıkışı inandırıcı gelmedi: ‘Oy istiyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla söylediği “Bu benim için final” sözleri gündem oldu.

Gazze’de ölü, yaralı ve kayıp sayısı 110 bini aştı

Gazze’de, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana ölü, yaralı ve kayıp sayısının 110 bini aştığı açıklandı.

Fitch, Türkiye’nin not görünümünü pozitife çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltirken, not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı.

Uçakta migren atağını nasıl önlersiniz?

Şüpheli kokulara, çığlık atan küçük çocuklara ve göz kamaştıran güneş ışığına rağmen ağrısız bir seyahat mümkün.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,29, gram altın yüzde 7,81 değer kazandı.

Pentagon’dan yeni UFO raporu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında yeni rapor paylaştı.