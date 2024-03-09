Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla söylediği “Bu benim için final” sözleri gündem oldu.

AKP’ye muhalif olanlar Erdoğan’ın bu çıkışını inandırıcı bulmadı. AKP’li isimlerse Erdoğan’ın bırakmasını istemeyerek ‘final’ için bir sonraki seçimi işaret etti.

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31 Mart yerel seçim sürecinde ‘nefes almaksızın koşturduğunu’ söyleyen Erdoğan, “Çünkü benim için bu bir final. Bu seçim, son seçimim” demişti.

‘Siyasi dilencilik’

Kadıgil, Erdoğan’ın bu sözleriyle ilgili Sözcü TV’de şunları dedi: “Erdoğan İstanbul’da seçimi kaybedeceğinin çok farkında ve ‘Abilerim, ablalarım, inanın dilenci değilim ama bir istirhamım olacak’ taktiğiyle siyasi dilencilik yapıyor. Kendi tabanına ‘Vallahi bu benim son seçimim, bana oy verin, yazık olur bana’ diyerek duygu sömürüsü yapıyor, bir yandan da alttan alta anayasayı değiştirmeye çalışıyor ki sonsuza dek seçilebilsin. O yüzden tebessüm ederek okudum AKP genel başkanının bu yorumunu.”

‘Final bir sonraki seçim’

AKP’li Şamil Tayyar da X hesabından şu paylaşımı yaptı: “Ne var ki siyaset ve devlet adamları için ‘siyasete veda’ tercihi, sadece kendilerine ait kararla şekillenmez. Asıl belirleyici millettir, siyasi ömrü toplumsal kredi endeksi tayin eder. Kurduğu partiyi 1 yıl sonra iktidara getiren, 22 yıl boyunca ayakta tutan, yüzde 50’nin üzerinde oyla 3 kez Cumhurbaşkanı seçen bu millet, ‘bitti’ demeden bitmez. Anayasaya göre, TBMM seçim kararı aldığında Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması hukuken mümkündür. İnanıyorum ki ‘final’ bir sonraki seçimdir.”

X’teki paylaşımlardan bazıları şöyle:

▶️”Anayasanın verdiği yetkiye göre” Sn. Erdoğan, Mayıs 2023’de CB adayı olamazdı. AY, Mde 101.



▶️Bu bir yerel seçim; Sn. Erdoğan zaten aday değil.



▶️Daha önce defalarca yapılan “bu son seçim” açıklamaları; “küskün” AK Parti seçmenini konsolide etmek amaçlı.



Hedef: İstanbul… — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) March 9, 2024

erdoğan için final yeni anayasa ve kanal istanbul’dur. seçim propagandasında ikisi de yok. zaten bunlarda olursa amaç gerçekleşmiş olacak. giden türkiye olur. pic.twitter.com/Vmbt9lAcsd — mustafahos (@mustafahos) March 9, 2024

Veda hutbesi gibi olmuş. Kazanırsa mı?

Kaybederse mi? Yoksa iki hal için de geçerli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için bu bir final, bu seçim benim son seçimim" – Medyascope https://t.co/SFhOXCFZwK — Ozer Sencar (@ozersencar1) March 9, 2024

Tayyip Erdoğan;

"Benim için bu bir final, YASANIN VERDİĞİ YETKİYLE, bu seçim benim son seçimim."

İşin aslı büyük harfli bölüm.

Yasa, anayasa değişir, bu söz çöp olur.

"Giderim" der gibi, aslında duygusal tehditle oy istiyor.

Kimsenin bir yere gittiği yok.

4 yıl daha iktidarda. — Murat ide (@Murat_ide) March 9, 2024

"Yasanın verdiği son seçimim" diyor.

Keşke bir daha seçime girmeyeceğim diyerek inandırıcı olsaydı…



2012 AK Parti kongre konuşmasını birileri hatırlasaydı. Aynısı..



Erdoğan'dan 31 Mart açıklaması: Bu seçim benim için bir final https://t.co/3uQSkOWWuD @KararHaber aracılığıyla — İbrahim Kahveci (@Kahvecibrahim) March 8, 2024

Cumhurbaşkanımızın bu seçimi ‘final’ ve sonrasını ‘emanetin devir süreci’ olarak tanımlaması, hepimiz için hüzün vericidir.



Ne var ki siyaset ve devlet adamları için ‘siyasete veda’ tercihi, sadece kendilerine ait kararla şekillenmez.



Asıl belirleyici millettir, siyasi ömrü… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 9, 2024