Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla söylediği “Bu benim için final” sözleri gündem oldu.
AKP’ye muhalif olanlar Erdoğan’ın bu çıkışını inandırıcı bulmadı. AKP’li isimlerse Erdoğan’ın bırakmasını istemeyerek ‘final’ için bir sonraki seçimi işaret etti.
31 Mart yerel seçim sürecinde ‘nefes almaksızın koşturduğunu’ söyleyen Erdoğan, “Çünkü benim için bu bir final. Bu seçim, son seçimim” demişti.
‘Siyasi dilencilik’
Kadıgil, Erdoğan’ın bu sözleriyle ilgili Sözcü TV’de şunları dedi: “Erdoğan İstanbul’da seçimi kaybedeceğinin çok farkında ve ‘Abilerim, ablalarım, inanın dilenci değilim ama bir istirhamım olacak’ taktiğiyle siyasi dilencilik yapıyor. Kendi tabanına ‘Vallahi bu benim son seçimim, bana oy verin, yazık olur bana’ diyerek duygu sömürüsü yapıyor, bir yandan da alttan alta anayasayı değiştirmeye çalışıyor ki sonsuza dek seçilebilsin. O yüzden tebessüm ederek okudum AKP genel başkanının bu yorumunu.”
‘Final bir sonraki seçim’
AKP’li Şamil Tayyar da X hesabından şu paylaşımı yaptı: “Ne var ki siyaset ve devlet adamları için ‘siyasete veda’ tercihi, sadece kendilerine ait kararla şekillenmez. Asıl belirleyici millettir, siyasi ömrü toplumsal kredi endeksi tayin eder. Kurduğu partiyi 1 yıl sonra iktidara getiren, 22 yıl boyunca ayakta tutan, yüzde 50’nin üzerinde oyla 3 kez Cumhurbaşkanı seçen bu millet, ‘bitti’ demeden bitmez. Anayasaya göre, TBMM seçim kararı aldığında Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması hukuken mümkündür. İnanıyorum ki ‘final’ bir sonraki seçimdir.”
X’teki paylaşımlardan bazıları şöyle: