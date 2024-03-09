Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan siyasi kariyeri boyunca üç kez daha ‘final’ mesajı vererek oy istedi.

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31 Mart yerel seçim sürecinde ‘nefes almaksızın koşturduğunu’ söyleyen Erdoğan, “Çünkü benim için bu bir final. Bu seçim, son seçimim” demiş ve oy istemişti.

Ama bu Erdoğan’ın ilk kez ‘final’ mesajı değil. Daha önce de üç kez daha siyaset sahnesinden çekileceği mesajı vermiş ama başka konumlarda siyasi kariyerine devam etmişti.

Erdoğan’ın ilk ‘son kez’ mesajı 2009’da:

“Biz bugün varız yarın yokuz. Bu makamlarda kalıcı değiliz. 2011 benim son milletvekili adaylığım. Tükürdüğümü yalamam. Birileri gibi oralara çakılıp kalmam. Eğer millete hizmet etmekse sadece politikada olmuyor, gidersiniz bi vakfın başına geçersiniz oradan da hizmet edersiniz.”

Son kez genel başkanlık adaylığı

Erdoğan 2012’de Eskişehir’de yaptığı konuşmada 30 Eylül’deki AKP kongresinde dördüncü ve son kez genel başkanlığa aday olacağını söylemişti.

27 Ağustos 2014’te Erdoğan cumhurbaşkanı seçildikten sonra AKP’nin beşinci olağan kongresinde Ahmet Davutoğlu AKP’nin yeni genel başkanı olmuştu. Davutoğlu Erdoğan’ın talimatıyla parti genel başkanı ve aynı zamanda da 62’nci hükümetin başbakanı olmuştu. 2016’da da Erdoğan’ın istemiş ve Davutoğlu başbakanlıktan istifa etmişti.

Erdoğan 2018 ve 2021’de cumhurbaşkanıyken yapılan kongrelerde partinin tekrar genel başkanı olmuştu.

Genel seçimler

Erdoğan 2022’de yaptığı bir konuşmadaysa “2023’te milletten kendi adımıza son kez destek istiyoruz. Bu kutlu bayrağı gençlerimize devredeceğiz” sözleriyle oy istemişti.