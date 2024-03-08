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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Bu seçim benim için bir final

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinin kendisi için ‘final’ olduğunu söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle buluştu.


Yerel seçim sürecinde ‘nefes almaksızın koşturduğunu’ söyleyen Erdoğan, “Bu seçim, son seçimim” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Malum 31 Mart Türkiye’de bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye’de. Türkiye’de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti’nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum.

* Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan’dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım.

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