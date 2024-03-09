Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide pembe bir tablo çizerek “Kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı döneme girdik” dedi.

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Merkez Bankası (MB) kurun baskılanması amacıyla sene başından beri 10 milyar dolardan fazla rezerv eritse de dolar 32, avroysa 35’e dayandı.

Ancak Habertürk’te soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı bir sürece girildiğini savundu.

Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Rezervler arttı. KKM çok ciddi anlamda eridi. Bütün bu risk göstergelerinde olumlu yönde seyreden rakamlar kredi değerlendirme kuruluşlarını da etkilemiş görünüyor.

*Ekonominin en büyük düşmanı siyasi belirsizliktir. Vatandaşımız beş yıl daha güven tazeledi. Siyasi belirsizlikler bitti. Türkiye çok daha sağlıklı bir şekilde ekonomik politikalarını izlemeye başladı.

*Tek sıkıntımız fiyat istikrarı, enflasyon meselesi. Yeni bir politika seti koyduk ortaya. Biraz zaman alacak. Enflasyonda 2026’da tek haneyi göreceğiz.

*Risklerimizin azaldığı dönemden geçiyoruz. Bütçe açık, cari açık, KKM riskimiz azaldı. Kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı döneme girdik.